В школе Черкасс отравились 75 детей

"37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на заместителя мэра Черкасс Игоря Волошина, в помещении гардеробной произошло распыление нескольких баллончиков слезоточивого газа.

"Дети начали кашлять, у них начали слезиться глаза, першить в горле", - рассказал чиновник и отметил, что в настоящее время в школе продолжается учебный процесс.

На месте работают все необходимые службы. По желанию, родители могут забрать детей домой.

"Есть подтвержденная информация, что распылили баллончики сами дети. Их допрашивает полиция", – сказал заммэра.