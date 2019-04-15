15.04.2019
В школе Черкасс отравились 75 детей
Источник: Корреспондент.net
В школе №1 в Черкассах 75 детей отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает на пресс-службу Минздрава в понедельник, 15 апреля.
"37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.", - говорится в сообщении.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на заместителя мэра Черкасс Игоря Волошина, в помещении гардеробной произошло распыление нескольких баллончиков слезоточивого газа.
"Дети начали кашлять, у них начали слезиться глаза, першить в горле", - рассказал чиновник и отметил, что в настоящее время в школе продолжается учебный процесс.
На месте работают все необходимые службы. По желанию, родители могут забрать детей домой.
"Есть подтвержденная информация, что распылили баллончики сами дети. Их допрашивает полиция", – сказал заммэра.
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