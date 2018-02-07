В Шотландии тюлень стал причиной пробки на дороге

Источник: Українські новини

На северо-востоке Шотландии образовалась пробка из-за детеныша тюленя.

Тюлененок, примерный возраст которого 4-5 недель, был обнаружен местной жительницей, которая возвращалась домой из школы со своим ребенком.

По ее словам, она заметила, что водители на встречной полосе начали сигналить ей фарами и махать руками, чтобы она замедлила ход.

"Я пыталась понять, что происходит, и вдруг увидела что-то на дороге. Я остановилась и поняла, что это детеныш тюленя!", - сказала она.

Она подогнала автомобиль поближе к тюлененку и включила аварийную сигнализацию, чтобы предупредить следующих за ней водителей.

"Он попытался выползти на середину дороги, и нам пришлось удерживать его на месте ковриком из машины, укус тюленя - дело серьезное".