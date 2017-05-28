В Шри-Ланке из-за наводнения погибло 146 человек

Источник: КорреспонденТ.net

В Шри-Ланке уже несколько дней не прекращаются сильнейшие за 14 лет ливни, в результате чего из-за наводнений и оползней погибло не менее 146 человек, передает AFP.

При этом без вести пропавшими числятся 112 человек. Кроме того, полмиллиону человек пришлось покинуть свои дома.

По мнению местных метеорологов, дожди являются самыми сильными за 14 лет, причем, согласно прогнозам, прекратятся они не скоро.