В штабе ООС отрицают обстрел сепаратистами Счастья

Источник: Корреспондент.net

В штабе операции Объединенных сил отрицают распространенную информацию об обстреле сепаратистами города Счастье.

В штабе сообщают, что данная информация не соответствует действительности.

"В сети Интернет и, как следствие, в некоторых средствах массовой информации появилась информация о якобы обстреле со стороны российско-оккупационных войск города Счастье и Счастьинской ТЭС. Из изложенных сообщений вытекает, что с вражеской стороны выпущено более 50 мин калибра 80 мм. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.