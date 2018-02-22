В Швеции планируют создавать "электронные копии" умерших людей

Источник: Українські новини

Шведские специалисты работают над созданием "электронных копий" умерших людей. Сначала это будут просто программы, но в будущем могут быть созданы визуально похожие на покойников роботы.

Сообщается, что тема создания электронных копий людей весьма активно эксплуатируется современной массовой культурой. Нечто подобное мы, в частности, могли видеть в научно-фантастическом сериале "Черное зеркало". Частичный перенос концепции в реальный мир стал возможен благодаря бурному развитию искусственного интеллекта и, в частности, технологии нейронных сетей. Достижениями прогресса решили воспользоваться шведские изобретатели – и на это обратило внимание издание Dagen.

"Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон", — заявила изданию Шарлотта Руниус (Charlotte Runius), директор сети стокгольмских похоронных бюро "Феникс". Впоследствии появилась идея создать "электронную копию человека". Речь идет о специальной программе, которая будет имитировать голос усопшего. Согласно задумке, она сможет отвечать на различные бытовые вопросы, однако не сможет рассказать ни о чем принципиально новом, например о новинках кинематографа. На данном этапе не предусмотрена система обновления базы данных.

Между тем шведских специалистов сложно обвинить в отсутствии амбиций: согласно планам, программа станет только первым этапом реализации проекта. В дальнейшем планируется разработка роботов, которые будут визуально похожи на умерших людей.

Пока что весь проект находится на ранней стадии. Для первых работающих образцов похоронное агентство и группа программистов намерены найти десять добровольцев, голоса которых запишет и обработает специальная программа. Очевидно, что только после анализа звучания голосов, воспроизведенных уже непосредственно ИИ, можно будет сделать вывод о жизнеспособности концепции.