В Швейцарии мужчину оштрафовали за "лайк" в Facebook
Источник: Українські новини
30.05.2017
В Швейцарии впервые в истории страны мужчину приговорили к штрафу за "лайк" в социальной сети Facebook. Об этом сообщает "Российская служба Би-Би-Си".
Суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере 4 тыс. франков (4,1 тыс. долларов).
Как сообщает издание The Local Switzerland, в 2015 году осужденный швейцарец, имя которого не называется, поставил "лайк" к комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме.
Судья также отметил, что "лайк" подразумевает одобрение, и ответчик таким образом продемонстрировал, что он согласен с содержанием оскорбительных комментариев.
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