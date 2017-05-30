В Швейцарии мужчину оштрафовали за "лайк" в Facebook

Источник: Українські новини

В Швейцарии впервые в истории страны мужчину приговорили к штрафу за "лайк" в социальной сети Facebook. Об этом сообщает "Российская служба Би-Би-Си".

Суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере 4 тыс. франков (4,1 тыс. долларов).

Как сообщает издание The Local Switzerland, в 2015 году осужденный швейцарец, имя которого не называется, поставил "лайк" к комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме.

Судья также отметил, что "лайк" подразумевает одобрение, и ответчик таким образом продемонстрировал, что он согласен с содержанием оскорбительных комментариев.