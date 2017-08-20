В Швейцарии упал самолет, трое погибших

Американские ракеты были обнаружены после того, как военные отбили у боевиков Джебхат ан-Нусры позиции на северо-востоке страны.

Джеймс Мэттис встретится с президентом Украины и министром обороны страны в День Независимости.

Представитель Госдепартамента США присоединится к главе Пентагона во время его визита в Украину на День Независимости.

После падения воздушное судно вспыхнуло. На борту находились три человека, все они погибли.

Легкомоторный самолет Piper Warrior II HB PTL потерпел крушение в горном районе на юге Швейцарии недалеко от тренировочной базы.

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