20.08.2017
В Швейцарии упал самолет, трое погибших
Источник: КорреспонденТ.net
Легкомоторный самолет Piper Warrior II HB PTL потерпел крушение в горном районе на юге Швейцарии недалеко от тренировочной базы.
После падения воздушное судно вспыхнуло. На борту находились три человека, все они погибли.
Причины случившегося пока не установлены. Обстоятельства случившегося выясняются.
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