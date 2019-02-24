В Сирии на мине подорвался автобус, погибло около 20 мирных жителей

Источник: Українські новини

В провинции Хама в центральной части Сирии автобус с пассажирами подорвался на мине, погибло около двух десятков гражданских.

"В воскресенье более 20 мирных жителей были убиты в результате взрыва мины, оставленной террористами ИГИЛ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла, когда автомобиль вез людей с работы.

Предварительно сообщается, что мина была подложена боевиками "ИГ".

В то же время базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на своих информаторов сообщил о как минимум 18 погибших и нескольких раненых в тяжелом состоянии.

По сообщению сирийского агентства, взрыв прогремел утром недалеко от города Саламия. Рабочие направлялись автобусом для сбора грибов. Взрывное устройство осталось в земле со времени, когда боевики "ИГ" контролировали эту территорию. Ранее в этом месяце взрыв мины, которую оставили исламисты, был причиной гибели семи человек.

Боевиков "ИГ" вытеснили почти со всех территорий, которые они контролировали в Сирии, однако после их пребывания в регионе осталось немало мин, растяжек и других взрывных устройств. Значительные участки еще предстоит разминировать.

Ранее сообщалось, что с начала года силы режима Башара Асада в зоне деэскалации в Идлибе уже убили как минимум 80 мирных жителей, более 200 человек получили ранения.