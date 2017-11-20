В Сирии обстреляли посольство России

Источник: Українські новини

В Сирии обстреляли посольство России из миномета. Во внешнее ограждение посольства, примыкающее к его жилому комплексу, попала 122-миллиметровая мина.

В результате взрыва никто не пострадал. Повреждена стена одного из зданий, а также линии электропередач и система водоснабжения.

В сообщении МИДа говорится, что по посольству стреляли "с позиций террористов". Позиции каких именно террористов находятся в Дамаске в пределах дальности стрельбы из миномета, министерство не уточнило.

МИД заявил, что обстрел посольства не помешает России "завершить уничтожение террористического очага" на территории Сирии.