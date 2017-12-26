В Сирии сбит самолет армии Башара Асада

По информации арабского новостного портала Al Masdar, речь идет об учебно-боевом самолете L-39 Albatros, который был сбит "исламистскими группировками", сражающимися в Сирии с правительственными войсками президента Башара Асада.

Ответственность за происшествие взяла на себя джихадистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщает агентство Reuters. По информации агентства, в самолете находился еще один пилот, который, возможно, выжил.

В последние недели сирийская армия при поддержке Воздушно-космических сил России усилила наступление на противников режима Асада в провинции Хама. В Кремле утверждают, что целью российской операции в Сирии, начатой в сентябре 2015 года, является борьба с терроризмом.