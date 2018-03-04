В сирийской Гуте погибли 600 человек - ООН

Источник: Корреспондент.net

В сирийском районе Восточная Гута за две недели погибли около 600 человек, более двух тысяч получили ранения. Об этом сообщил координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис, пишет CBC.

"Я все еще очень обеспокоен вопросами безопасности и защиты миллионов мирных жителей в Сирии через неделю после принятия Советом безопасности ООН резолюции 2401, которая призывает к прекращению огня на месяц", - сказал Моумцис.

В ООН подчеркнули, что резолюция не только не привела к прекращению огня, но и в некоторых ситуациях спровоцировала обострение обстановки.

Также Моумцис отметил, что с декабря прошлого года из региона уехали около 385 тысяч человек.

2 марта сообщалось, что российские и сирийские войска начали масштабную наземную операцию в Восточной Гуте.