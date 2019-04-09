В случае неявки Зеленского и Порошенко на дебаты Общественное ТВ извинится "заставкой со зверьками"

Источник: Українські новини

19 апреля в 20:00 Общественное телевидение покажет "заставку со зверьками и извинениями", если кандидаты в Президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский не явятся в студию на предвыборные дебаты.

Так, сообщается, что средства для проведения дебатов в студи Общественного телевидения выделены и по закону будет готова студия, в которой также будет ждать ведущий.

"На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, ну, например, маленькие зверьки, которые разводят руками, а в то время будет бегущая строка, в котором будут слова "Извините, кандидат такой-то не явился на дебаты". Это важное политическое дело, и мы вот таким образом отмечаем, что такой-то кандидат не очень серьезно относится к такому формату, как дебаты", - отметил Аласания.

Также глава ЦИК Татьяна Слипачук зачитала примерный текст, который разместят на экране в случае неявки обоих кандидатов.

"Извините, кандидаты на пост президента Украины (фамилия, имя) не явились в студию для участия в теледебатах".