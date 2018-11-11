В Смеле объявили чрезвычайное положение - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В городе Смела Черкасской области с понедельника, 12 ноября, введут чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет Смелы, пишет Комсомольская правда в воскресенье, 11 ноября.

Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время.



Без тепла остались не только жилые дома, но также больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

В сообщении говорится, что причина заключается в невыплате бывшим поставщиком газа многомиллионных долгов компании Энергоинвест.