В соборе Парижской Богоматери сильный пожар

Источник: Корреспондент.net

Сильный пожар произошел в одной из главных достопримечательностей Парижа – соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей пожарной службы в понедельник, 15 апреля.

По информации спасателей, ведется крупная операция. Территория вокруг собора очищается от многочисленных зевак и туристов.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях собора Парижской Богоматери и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.

На многочисленных видео очевидцев, размещенных в соцсетях, видны сильные клубы дыма и даже открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.