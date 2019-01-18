В соборе в Сумах во время службы произошел взрыв

Источник: Корреспондент.net

В Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе вечером в пятницу, 18 января, во время вечернего богослужения прогремел взрыв.

Как сообщили прихожане, неизвестные бросили устройство, взорвавшееся в притворе храма. Никто не пострадал.

В 19:24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая и взорвалась.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы. Они выяснили, что предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.