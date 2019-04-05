В соцсетях отреагировали на анализы кандидатов

Источник: Корреспондент.net

В пятницу, 5 апреля, оба кандидата в президенты – Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдавали анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

В соцсетях не перестают шутить по этому поводу.

Также пользователи соцсетей продолжают выселиться по поводу предложения Зеленского к Тимошенко быть модератором дебатов.