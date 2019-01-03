В соцсетях появилось фото подозреваемого в убийстве турчанок в Харькове

Источник: Корреспондент.net

По подозрению в убийстве двух студенток-иностранок в Харькове разыскивается гражданин Альмадани Адель Тайсир 22.03.1992 г.р. Соответствующее сообщениепоявилось в паблике ХС.Харьков в социальной сети Facebook.

Авторы сообщения указывают, что разыскивается гражданин Турции, однако на приведенных в публикации фото по всем признакам изображен паспорт гражданина Украины. Вероятно, речь идет об уроженце Турции.

Официальных сообщений полиции по поводу подозреваемых пока нет, появилось лишь видео с места преступления.