В Солсбери яд Новичок ищут в общественных туалетах

Источник: Корреспондент.net

Специалисты в костюмах химзащиты ищут в общественных туалетах Солсбери, следы нервно-паралитического вещества Новичок.

Отмечается, что работы в туалетах, расположенных в парке Сады королевы Елизаветы, начались в пятницу, а в субботу утром продолжились. Территория туалетов оцеплена.

Этот парк, предположительно, был одним из мест, которое посещали Чарли Роули и Дон Стерджес, пострадавшие от отравления Новичком.