В Совете Европы допустили отмену санкций против РФ

Источник: Корреспондент.net

Совет Европы рассматривает вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены им за агрессию Москвы в отношении Украины. Об этом заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд в интервью Financial Times.

По его словам, такое решение допускают из-за опасений о том, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это может стать ударом защиты прав человека в мире.

"Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции", – уточнил Ягланд.

Он добавил, что представители Совета Европы должны "в перспективе иметь в виду мандат" организации, который предусматривает "защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте".

"Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула СЕ, потому что конвенция и суд так важны для российских граждан", – пояснил Ягланд.

По его мнению, "это будет и негативное событие для Европы".

"У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы", – убежден руководитель СЕ.