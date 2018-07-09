В Совете Европы раскритиковали законопроект о блокировке сайтов в Украине

Источник: Корреспондент.net

Законопроект, который позволяет досудебное блокирование сайтов, угрожает свободе слова. Об этом говорится в перечне уведомлений Совета Европы относительно угроз свободе слова.

В Совете Европы отметили, что ряд медиа-организаций оценили проект закона как попытку ввести цензуру в интернете и нарушить принципы приватности в интернете. Отмечается, украинская власть пока не отреагировала на заявление Совета Европы.

Вместе с тем, автор скандального законопроекта №6688 о внесудебном блокировании сайтов Иван Винник выступил за доработку законопроекта с привлечением экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее в ОБСЕ призывали изменить закон о блокировке сайтов в Украине. Отмечалось, что законопроект может угрожать свободному доступу к информации в Интернете.