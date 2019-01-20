В Средиземном море погибли до 170 мигрантов - ООН

Источник: Корреспондент.net

В Средиземном море затонуло два судна с мигрантами, 170 человек погибли или пропали без вести, говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев, опубликованном в субботу, 19 января.

Источники агентства в общественных организациях сообщили о 53 погибших в кораблекрушении в западном Средиземноморье. Одного мужчину спасло рыболовецкое судно, которое проплывало мимо. До этого он провел сутки в воде. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в Марокко.