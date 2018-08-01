В США арестовали украинских хакеров - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Американские правоохранители задержали нескольких украинцев, которых подозревают в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса.

Отмечается, что подозреваемые - члены хакерской группировки Carbanak, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.

Официальное объявление Министерства юстиции США об этом должно состояться до конца дня.

Источники сообщили об арестах в Сиэтле, в то же время Минюст заявляет, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

Испанская полиция арестовала подозреваемого лидера Carbanak в марте. По данным следствия, группировка украла до 1 млрд евро ($1,2 млрд) из банков путем изменения остатков на счетах и программируя банкоматы на выдачу наличных.