В США буря сломала дерево, посаженное 227 лет назад Джорджем Вашингтоном

Источник: Українські новини

Из-за бури в штате Вирджиния 2 марта сломалась канадская цуга, которую 227 лет назад посадил Джордж Вашингтон. Об этом сообщается на странице имении Маунт-Вернон,где жил первый президент США, в Facebook.

В результате от тсуги остался лишь ствол длинной в несколько метров. Отмечается, что буря также сломала вирджинский кедр, который на протяжении многих лет "оберегал могилу Вашингтона". В 1791 году губернатор Нью-Йорка Джордж Клинтон подарил хвойное дерево Джорджу Вашингтону, а он посадил его у северного входа в сад в своем поместье.