В США допустили, что ошиблись в оценке КНДР

Источник: КорреспонденТ.net

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью Fox News, что не знает, ошибся ли Вашингтон в своих оценках действий КНДР на фоне очередных запусков северокорейских баллистических ракет, передает РИА Новости.

"Я не знаю, были ли мы неправы. Это займет некоторое время, чтобы сказать. Очевидно, что они также посылают нам сигнал, что они не готовы полностью отказаться от своей позиции", − отметил глава Госдепа.

Он назвал запуск баллистических ракет провокацией, но указал, что Штаты заинтересованы в решении проблемы мирным путем.

"Мы продолжим нашу кампанию по оказанию давления мирным путем, как я это описывал, работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, можем ли мы привести режим в Пхеньяне за стол переговоров", − подеркнул он.

Напомним, в ночь на 26 августа Северная Корея запустила три баллистические ракеты. По данным южнокорейских военных, они пролетели около 250 километров. В Пентагоне заявили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете.

Ранее КНДР и США обменялись резкими заявлениями. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты по американским военным объектам на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп заявил на это, что КНДР пожалеет, если выполнит угрозу.