В США экс-заместителя главы ФБР уволили за 26 часов до выхода на пенсию

Источник: DW

Генпрокурор США Джефф Сешнс уволил экс-заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба менее чем за два дня до его выхода на пенсию.

Издание сообщает, что 29 января 2018 Маккейб ушел с должности заместителя директора ФБР. Ожидалось, что он досрочно выйдет на пенсию в воскресенье, 18 марта, на свое 50-летие.

Из-за увольнения, экс-заместитель главы ФБР может не получить своей пенсии, которую он зарабатывал более чем два десятилетия.

Как отмечает CNN, таким образом была завершена карьера чиновника, который дослужился до того, чтобы стать вторым человеком в команде ФБР.

Сообщается, что причиной увольнения стало то, что Маккейб слил секретную информацию в СМИ, а также предоставил ложную информацию следователям Минюста.