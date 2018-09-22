22.09.2018
В США енот выжил после падения с высотки
Источник: Корреспондент.net
В американском городе Оушен-Сити в штате Нью-Джерси енот залез по отвесной стене на высотное здание и упал на землю с высоты примерно девятого этажа. Кадры с опасным прыжком животного разместили очевидцы в социальных сетях.
Когда енота заметили на здании, то вокруг собралось много людей, которые стали искать пути для спасения животного.
На кадрах видно, енот в какой-то момент упал вниз. Неизвестно, решился ли он на прыжок сам или не удержался на отвесной стене дома.
В конце концов, енот благополучно приземлился на песок и убежал под аплодисменты очевидцев.
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