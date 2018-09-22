В США енот выжил после падения с высотки

Источник: Корреспондент.net

В американском городе Оушен-Сити в штате Нью-Джерси енот залез по отвесной стене на высотное здание и упал на землю с высоты примерно девятого этажа. Кадры с опасным прыжком животного разместили очевидцы в социальных сетях.

Когда енота заметили на здании, то вокруг собралось много людей, которые стали искать пути для спасения животного.

На кадрах видно, енот в какой-то момент упал вниз. Неизвестно, решился ли он на прыжок сам или не удержался на отвесной стене дома.

В конце концов, енот благополучно приземлился на песок и убежал под аплодисменты очевидцев.