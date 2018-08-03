03.08.2018
В США медведь разгромил машину и заснул на сидении
Источник: Корреспондент.net
В США медведь разнес салон автомобиля и затем уснул на сиденье. Инцидент произошел в штате Колорадо, сообщает ТСН в пятницу, 3 августа.
В машине хищник угостился вкусностями. Владельцам авто он оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.
Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес.
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