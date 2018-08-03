В США медведь разгромил машину и заснул на сидении

Источник: Корреспондент.net

В США медведь разнес салон автомобиля и затем уснул на сиденье. Инцидент произошел в штате Колорадо, сообщает ТСН в пятницу, 3 августа.

В машине хищник угостился вкусностями. Владельцам авто он оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.

Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес.