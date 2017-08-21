21.08.2017
В США начали отгрузку угля для Украины
Источник: КорреспонденТ.net
Представители американской компании XCoal в понедельник, 21 августа, начали отгрузку в Украину первой партии угля объемом в 62 тыс тонн.
Уголь отправляют из Балтимора. Он должен прибыть в одесский порт ориентировочно через три недели.
В американском порту уголь загружают со скоростью 5 тыс. тонн в час.
При начале отгрузки присутствовали посол Украины Чалый, замминистра торговли США Эрнандес и замминистра энергетики Гриффит.
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