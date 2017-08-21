В США начали отгрузку угля для Украины

Сейчас на станции в работе находятся три энергоблока.

Президент также считает, что точка невозврата еще не пройдена.

Уголь отправляют из Балтимора. Он должен прибыть в одесский порт ориентировочно через три недели.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2017 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей