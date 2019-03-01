В США нашли инструмент для татуирования возрастом почти в 2000 лет

Источник: Українські новини

В США антропологи нашли инструмент, которым набивали татуировки древние индейцы на юго-западе Северной Америки в 1 веке нашей эры.

Инструмент представляет собой палочку, к которой прикручены веревкой две кактусовые колючки, а в качестве краски древние использовали жженый уголь или сажу. Это древнейший инструмент для татуировок, обнаруженный на юго-западе континента.

Предположительно, жители юго-запада Северной Америки делали татуировки еще в древности, но прямых доказательств сохранилось очень мало.

Чтобы проверить, как работал инструмент, авторы сделали несколько копий древнего артефакта из скунсового сумаха и колючек разных видов опунции. В качестве краски они брали смешанный с водой жженый уголь, а в качестве модельной кожи они выбрали свиную. Перед началом эксперимента и после него ученые сделали микрографии колючек, чтобы потом сравнить степень износа старого и нового инструментов — она оказалась примерно одинаковой. Концы колючек в древнем артефакте были окрашены черным на 2,08 миллиметра. Учитывая, что толщина эпидермиса человека составляет два миллиметра, пигмент, по-видимому, вводили под него.