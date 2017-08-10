В США неизвестный проник в квартиру и прибрался

Источник: КорреспонденТ.net

В пригороде Вашингтона неизвестный проник в квартиру мужчины, который был в отъезде, и навел там порядок.

После возвращения из поездки американец обратил внимание, что в квартире прибрано. Некоторые вещи лежали не там, где он их оставил, но ничего не пропало.

Хозяин квартиры утверждает, что у него нет горничной. В полиции полагают, что в квартиру проникли незаконно. Составить описание подозреваемого пока не удалось.