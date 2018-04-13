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13.04.2018

В США обеспокоены информацией о радиоактивном загрязнении на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Посольство США в Украине заявляет об обеспокоенности информацией о загрязнении радиоактивными отходами территории Донбасса представителями незаконных вооруженных формирований. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-служба американского посольства в Twitter.

"Обеспокоены сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами приспешниками России на Донбассе - это большой риск для здоровья людей и окружающей среды", - говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что Россия должна прекратить конфликт, "это улучшит жизнь жителей Донбасса".

Ранее сообщалось, что сепаратисты намерены 14 апреля прекратить откачку воды на шахте Юный коммунар, где в 1979 году был осуществлен экспериментальный ядерный взрыв для понижения напряжения в горном массиве. Это чревато тем, что радиоактивные отходы на глубине около километра выйдут на поверхность вместе с подземными водами и загрязнят окружающую территорию, в частности, сток Северского Донца, a также р. Дон и Азовское море.

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