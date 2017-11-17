В США обнародовали еще десять тысяч документов об убийстве Кеннеди

Источник: Корреспондент.net

Национальный архив США опубликовал более 10 тысяч документов Федерального бюро расследований по убийству 35-го президента Джона Кеннеди.

Всего в пятой выкладке опубликованы 10,7 тысячи документов, из которых впервые обнародованы 144 записи. 8,3 тысячи документов публикуются без правок.

Из одного из документов следует, что ФБР пыталось выяснить у источников в Великобритании, проживал ли убийца Кеннеди Ли Харви Освальд в этой стране. В другом докладе на имя директора ФБР указывается, что Коммунистическая партия Мексики имела заинтересованность в деле Освальда.