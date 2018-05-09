В США опубликовали доклад о вмешательстве России

Источник: Корреспондент.net

Комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада, подготовленного при участии ЦРУ, ФБР и АНБ, который содержит доказательства вмешательства Кремля в ход президентских выборов в США в 2016 году, сообщает Эспрессо.

Авторы доклада указывают, что президент РФ Владимир Путин лично распорядился начать кампанию по воздействию на президентскую гонку в США в 2016 году. Целью Москвы был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.

Кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной, проводилась с участием государственных СМИ (таких как RT и Sputnik) и агентств, хакеров, проплаченных пользователей соцсетей ("троллей"), блогеров и спецслужб.

Связанные с российским правительством хакеры также осуществляли кибератаки на избиркомы. В частности, киберпреступники искали уязвимые места в базах данных и делали попытки взломов, иногда успешные.

Авторы добавляют, что Россия занималась разведывательной деятельностью, чтобы повлиять в своих интересах на выборы. Эти действия начались не позже начала 2016 года и продлились вплоть до дня голосования 8 ноября.

Как известно, полный отчет о российском вмешательстве в выборы в США является совершенно секретным, поскольку в нем указываются источники информации, а также методы работы американских спецслужб. Но выводы, содержащиеся в рассекреченной версии доклада, идентичные выводам полной версии документа.Комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада, подготовленного при участии ЦРУ, ФБР и АНБ, который содержит доказательства вмешательства Кремля в ход президентских выборов в США в 2016 году, сообщает Эспрессо.

Авторы доклада указывают, что президент РФ Владимир Путин лично распорядился начать кампанию по воздействию на президентскую гонку в США в 2016 году. Целью Москвы был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.

Кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной, проводилась с участием государственных СМИ (таких как RT и Sputnik) и агентств, хакеров, проплаченных пользователей соцсетей ("троллей"), блогеров и спецслужб.

Связанные с российским правительством хакеры также осуществляли кибератаки на избиркомы. В частности, киберпреступники искали уязвимые места в базах данных и делали попытки взломов, иногда успешные.

Авторы добавляют, что Россия занималась разведывательной деятельностью, чтобы повлиять в своих интересах на выборы. Эти действия начались не позже начала 2016 года и продлились вплоть до дня голосования 8 ноября.

Как известно, полный отчет о российском вмешательстве в выборы в США является совершенно секретным, поскольку в нем указываются источники информации, а также методы работы американских спецслужб. Но выводы, содержащиеся в рассекреченной версии доклада, идентичные выводам полной версии документа.

Ранее Комитет палаты представителей Конгресса США рассекретил часть доклада по делу о вмешательстве России в выборы президента США.