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18.07.2018

В США подготовили законопроект против Nord Stream2

Источник: Корреспондент.net

Сенатор-республиканец Джон Баррассо представил законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода Nord Stream 2, который должен связать Россию и Германию, сообщает в среду, 18 июля, агентство Bloomberg.

 

В заявлении Дж.Баррассо говорится, что его законопроект призван повысить энергетическую безопасность членов НАТО за счет предоставления им энергоресурсов США.

Законопроект также призван ускорить утверждение экспорта сжиженного газа в Европу.

Как сообщалось, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США будут конкурировать с газопроводом Северный поток-2.

А во время визита в Великобританию Трамп заявлял, что считает соглашение между Германией и Россией по проекту Северный поток-2 трагедией, лишающей Германию возможности вести диалог с Россией "с позиции силы".

 

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