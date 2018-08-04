В США покажут фильм о влиянии Путина на Трампа

Источник: Корреспондент.net

Документальный фильм Активные мероприятия режиссера Джека Брайана, в котором, описывается многолетняя связь президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выходит в прокат США 31 августа.

Отмечается, что в фильме также будет рассказано о фактах вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

По словам режиссера картины, Трамп был "марионеткой" Путина на протяжении нескольких десятилетий. Он уверен, что российский лидер уже 30 лет ведет тайную политическую войну с помощью кибератак, пропаганды и коррупции.

В новый фильм вошли отрывки интервью с сенатором Джоном Маккейном, соперницей Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон, бывшим послом США в России Майклом Макфолом, а также другими политиками и представителями американских спецслужб.

"Когда мы начинали снимать фильм, то думали, что найдем скандальные факты о Путине и Трампе, а в итоге обнаружили крупнейшую за 100 лет угрозу американской демократии", − приводит издание слова Брайана.