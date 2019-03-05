В США призвали уволить Холодницкого

Источник: Корреспондент.net

Посол США в Украине Мари Йованович заявила о необходимости замены руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - подчеркнула она.

Посол добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд, и, если вина доказана, они должны попасть за решетку.

"Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", - подытожила Йованович.