В США прошел марш расистов, были стычки

Источник: КорреспонденТ.net

Сотни расистов провели митинг в Университете Вирджинии, США. Они протестовали против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя.

Согласно сообщению, участники акции, проходя по территории университета в городе Шарлотсвилл, держали в руках факелы и выкрикивали лозунги "белые жизни важны" и "евреи не заменят нас".

При этом на улицах происходили столкновения с их оппонентами.

Мэр города Майк Сэнджером назвал марш "трусливым парадом ненависти, фанатизма и расизма".

Организатор протеста Джейсон Кесслер, который ранее обвинил власти города в "ненависти к белым", назвал это событие "невероятным моментом для белых людей, которые до сих пор терпели это все, но больше не собираются".

Среди других лозунгов, которые выкрикивали демонстранты - "кровь и почва" и "один народ, одна нация, прекратите иммиграцию".