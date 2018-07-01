В США прошли акции протеста против миграционной политики Трампа

Эти меры являются частью политики "нулевой терпимости" Трампа, в рамках которой нынешние американские власти намерены остановить нелегальный приток мигрантов на южной границе с Мексикой. Трамп объявил о временном прекращении этой практики, однако теперь родители и дети вместе отправляются под стражу. За минувшие недели более 2500 несовершеннолетних детей были разлучены со своими семьями. Решение суда о принудительном обеспечении воссоединения семей исполняется с задержками.

Акции протеста начались утром по местному времени в городах на востоке США. В столице страны Вашингтоне на улицы вышло около 50 тысяч человек, в числе которых также оказались некоторые знаменитости - к примеру, певица Алиша Киз. Неподалеку от Белого дома состоялась еще одна демонстрация: небольшая группа людей высказалась в поддержку миграционной политики Трампа.

В Бостоне на митинге выступила сенатор от демократов Элизабет Уоррен, которая потребовала изменения служебных обязанностей для сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США, которые неоднократно были замечены в жестоком обращении с мигрантами.