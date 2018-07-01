В США прошли акции протеста против миграционной политики Трампа
Источник: DW
Десятки тысяч людей в субботу, 30 июня, вышли на демонстрации в ряде городов США, выказывая свое несогласие с миграционной политикой президента страны Дональда Трампа. Участники протестных акций, среди которых были многие политики Демократической партии, шли под лозунгами "Семьи должны быть вместе", имея в виду принудительные разделения семей беженцев, в результате чего взрослые на долгое время оказывались за решеткой.
Акции протеста начались утром по местному времени в городах на востоке США. В столице страны Вашингтоне на улицы вышло около 50 тысяч человек, в числе которых также оказались некоторые знаменитости - к примеру, певица Алиша Киз. Неподалеку от Белого дома состоялась еще одна демонстрация: небольшая группа людей высказалась в поддержку миграционной политики Трампа.
В Бостоне на митинге выступила сенатор от демократов Элизабет Уоррен, которая потребовала изменения служебных обязанностей для сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США, которые неоднократно были замечены в жестоком обращении с мигрантами.