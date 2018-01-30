В США рассказали о сроках новых санкций против РФ

Источник: Корреспондент.net

Новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", "так скоро, как только сможем". Об этом во время слушаний в банковском комитете сената заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, Вашингтон уже работает над новыми санкциями.

"Мы намерены использовать (обнародованный накануне) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции, мы работаем над ними", - сказал Мнучин на слушаниях.

Отвечая на настоятельные вопросы сенатора о сроках введения новых санкций, глава Минфина США заявил: "Я хочу быть осторожен, но в ближайшем будущем вы увидите санкции".

"Я хочу быть осторожен и не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите - может и месяц, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы", - добавил он.