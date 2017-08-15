15.08.2017
В США серьезно относятся к "ракетному скандалу"
Источник: КорреспонденТ.net
Представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что в ведомстве знают о сообщениях, согласно которым Северная Корея могла получить ракетные двигатели из Украины.
"Мы в курсе этих сообщений. Это вопрос, к которому мы отнесемся очень серьезно, если это подтвердится", − отметила она.
"Ни одна страна не сделала больше, чтобы умерить амбиции Северной Кореи, чем США. Было много резолюций Совбеза ООН, и они обязывают все нации, включая Украину, предотвращать отправку стратегически важных технологий в КНДР. В прошлом я знаю, что Украина предотвращала отправку запрещенных материалов в страны, которые вызывают у нас большое беспокойство", − подчеркнула Нойерт.
При этом она добавила, что у США с Украиной "хорошие, цельные отношения" и отметила неготовность комментировать детали сообщений СМИ о предполагаемой передаче двигателей КНДР.
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