В США скончался один из самых известных преступников 20 века

Источник: Українські новини

В калифорнийской тюрьме 19 ноября в 20:13 по местному времени умер Чарльз Мэнсон, который известен, как один самых известных преступников 20 века.

Мэнсон рос без отца, а с матерью практически не жил с пяти лет, потому что ее саму осудили за ограбление. Сына отдали родственникам, а затем в приемную семью. Впервые Мэнсон оказался в исправительном учреждении в 12 лет — за вооруженное ограбление. К 18 годам его уже считали "опасным": в одной из исправительных школ Мэнсон изнасиловал другого заключенного, угрожая ему бритвой.

"Меня воспитали полицейские, меня воспитали осужденные, меня воспитала [тюремная] администрация. Я привык жить взаперти. Это как параллельная вселенная, потому что мне нет места среди вас", — рассказывал он в интервью, которое дал, отбывая пожизненное заключение. Когда в 1967 году подошел к концу его второй "взрослый" срок (за подделку чека), Мэнсон попросил не отпускать его, назвав тюрьму своим "единственным домом". К тому моменту ему исполнилось 32 года, 17 из них он провел за решеткой.

Вопреки просьбам, Мэнсон освободился в 1967-м и организовал "Семью" — секту, в которой он окружил себя молодыми девушками, рассказывая им о грядущем конце света под названием Helter Skelter (словосочетание переводится как "беспорядок"; так называется песня The Beatles). В трактовке Мэнсона Helter Skelter — межрасовая война, в которой черные победят белых, а затем обратятся к "Семье" за наставлениями. Собственной семьи у Мэнсона не было, хотя в перерывах между посадками он успел дважды жениться, от каждого брака у него было по сыну.

Пытаясь приблизить конец света, "Семья" в августе 1969 года за два дня убила девять человек, в том числе актрису Шэрон Тейт, жену режиссера Романа Полански, беременную его ребенком. Мэнсона признали организатором убийств, хотя сам он в них не участвовал. Его и еще четырех членов "Семьи" приговорили к смертной казни, заменив ее потом на пожизненное заключение.

Во время процесса Мэнсон стал звездой. Здание суда осаждали последователи, а в продажу поступил первый альбом его песен "Lie"; действия "Семьи" прославлял леворадикальный самиздат Weathermen; журнал Rolling Stone назвал Мэнсона "самым опасным из ныне живущих людей". "Он стал иконой, потому что положил конец "свингующим шестидесятым". "Силе цветов" пришел конец. Молодежная культура стала куда более мрачной и опасной, чем думали раньше", — рассуждал профессор криминологии Дэвид Уилсон о феномене Мэнсона.

Внимание к Мэнсону только усилилось, когда уже после приговора, в 1975 году, участница "Семьи" Линетт Фромм попыталась застрелить президента США Джеральда Форда (пистолет не сработал, ее приговорили к пожизненному заключению; вышла на свободу в 2009-м). Популярность Мэнсона не угасла и в 1990-е: его песня попала на альбом Guns N' Roses (за что Экслу Роузу пришлось оправдываться), а Мэрилин Мэнсон взял фамилию убийцы для псевдонима, чтобы создать "баланс добра и зла".

И на суде, и в тюрьме Мэнсон охотно давал интервью, рассказывая о своих взглядах и "Семье". За разговор с Мэнсоном в 1986 году журналист CBS Чарли Роуз даже получил премию "Эмми". При этом осужденный всякий раз отрицал любую причастность к убийствам. На вопрос Роуза о том, беспокоит ли его, что Тейт, когда ее убили, была беременна, Мэнсон ответил: "А что это вообще значит — "беспокоиться"?"

В 2012 году Мэнсону в очередной раз отказали в условно-досрочном освобождении. Сам он на слушания не явился, но там зачитали выдержки из его беседы с тюремным психологом. "Я провел всю жизнь в тюрьме. Я закопал пятерых — я очень опасный человек", — говорил Мэнсон. Бывший работник на ранчо "Семьи" Хуан Флинн считает, что на свободу он и не стремился: "Чарльз Мэнсон всех обхитрил. Вот говорят: "Он в тюрьме". Но Чарли оказался именно там, где хотел".

Властям Калифорнии предстоит решить, будет ли Мэнсон похоронен или кремирован.