04.11.2017
В США совершено нападение на бывшего кандидата в президенты США Рэнда Пола
Источник: 112.ua
В американском штате Кентукки совершено нападение на бывшего кандидата в президенты США, сенатора-республиканца Рэнда Пола. Об этом сообщает Fox News.
Как сообщается, 59-летний мужчина ворвался домой к сенатору и напал на него. В результате Пол получил незначительные травмы. Полиция арестовала нападавшего. Представитель Пола сообщила, что сенатор в порядке.
Мотивы нападения не раскрываются. Сам сенатор пока не прокомментировал инцидент.
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