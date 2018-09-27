В США сравнили санкции для КНДР, Ирана и России

По его словам, экономика России отличается от экономики тех стран, в отношении которых Штаты ранее вводили санкции. Поэтому, отметил Биллингсли, США были вынуждены адаптировать свой подход.

"США не могут, например, противостоять российской агрессии с тем же подходом, что к КНДР или Ирану. Экономика России крупна и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок", - сказал Биллингсли.

Помощник главы минфина добавил, что Иран и Северная Корея десятилетиями были изолированы от международных финансовых систем. Биллингсли подчеркнул, что американскому казначейству пришлось "с хирургической точностью" использовать свои механизмы, чтобы добиться максимального давления на Россию и при этом не навредить международной экономике США.