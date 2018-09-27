В США сравнили санкции для КНДР, Ирана и России
Источник: Корреспондент.net
США не могут проводить против России такую же санкционную политику, как и против Ирана. Об этом говорится в заявлении Минфина США, опубликованном после выступления помощника главы министра финансов страны Маршалла Биллингсли в подкомитете палаты представителей по финансовым услугам.
"США не могут, например, противостоять российской агрессии с тем же подходом, что к КНДР или Ирану. Экономика России крупна и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок", - сказал Биллингсли.
Помощник главы минфина добавил, что Иран и Северная Корея десятилетиями были изолированы от международных финансовых систем. Биллингсли подчеркнул, что американскому казначейству пришлось "с хирургической точностью" использовать свои механизмы, чтобы добиться максимального давления на Россию и при этом не навредить международной экономике США.