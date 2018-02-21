21.02.2018
В США умер один из самых влиятельных проповедников XX века, который был советником 12 президентов
Источник: Українські новини
В городе Монтреат, штат Северная Каролина, в возрасте 99 лет умер религиозный и общественный деятель Билли Грэм. Он считается одним из самых влиятельных проповедников XX века.
Грэм являлся пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшей баптистской организации в мире и первой по численности протестантской деноминации в США, насчитывающей более 15 миллионов прихожан.
Грэм был духовным советником 12 президентов США, начиная от Гарри Трумэна и заканчивая Бараком Обамой. В наиболее близких отношениях он находился с Дуайтом Эйзенхауэром, Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном. Кроме того, Грэм дружил с Мартином Лютером Кингом.
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