В США умер один из самых влиятельных проповедников XX века, который был советником 12 президентов

Источник: Українські новини

В городе Монтреат, штат Северная Каролина, в возрасте 99 лет умер религиозный и общественный деятель Билли Грэм. Он считается одним из самых влиятельных проповедников XX века.

Грэм являлся пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшей баптистской организации в мире и первой по численности протестантской деноминации в США, насчитывающей более 15 миллионов прихожан.

Грэм был духовным советником 12 президентов США, начиная от Гарри Трумэна и заканчивая Бараком Обамой. В наиболее близких отношениях он находился с Дуайтом Эйзенхауэром, Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном. Кроме того, Грэм дружил с Мартином Лютером Кингом.