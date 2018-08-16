16.08.2018
В США умерла королева соула Арета Франклин
Источник: Корреспондент.net
В американском Детройте в возрасте 76 лет скончалась знаменитая певица Арета Франклин.
Несколькими днями ранее кинокритик Роджер Фридман объявил, что певица находится при смерти. По его словам, "королева соула" серьезно больна, семья собралась у ее постели.
Франклин несколько лет боролась с раком.
В феврале прошлого года Арета Франклин объявила о завершении карьеры.
В последний раз певица выступила перед публикой в ноябре 2017 года на антиСПИД-мероприятии фонда Элтона Джона.
Арета Франклин является обладательницей 18 премий Грэмми. В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.
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