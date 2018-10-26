В США задержан подозреваемый в рассылке бомб - СМИ

По данным телеканала, он задержан сотрудниками федеральных органов правопорядка в южной Флориде.

Информация о его личности и о месте задержания пока не раскрывается.

Ранее сегодня ФБР подтвердило обнаружение во Флориде 11-й подозрительной посылки. Она была адресована сенатору Кори Букеру.