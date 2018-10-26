26.10.2018
В США задержан подозреваемый в рассылке бомб - СМИ
Источник: Корреспондент.net
В США задержан мужчина, который может быть причастен к отправке посылок с саморобными взрывными устройствами. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, он задержан сотрудниками федеральных органов правопорядка в южной Флориде.
Информация о его личности и о месте задержания пока не раскрывается.
Ранее сегодня ФБР подтвердило обнаружение во Флориде 11-й подозрительной посылки. Она была адресована сенатору Кори Букеру.
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