В США запустили в космос "украинскую" ракету

Источник: Корреспондент.net

С острова Уоллопс в американском штате Вирджиния в воскресенье, 12 ноября, успешно запустили ракету-носителя среднего класса Antares-230, которая была построена при участии украинских специалистов.

Запуск модернизированной ракеты-носителя среднего класса Antares-230 с транспортным космическим кораблем Cygnus состоялся в 14 часов 19 минут по киевскому времени.

Известно, что грузовой корабль Cygnus доставит на Международную космическую станцию 3229 кг груза по заказу NASA. Стыковка корабля со станцией запланирована на 14 ноября.

Украинские специалисты принимали участие в подготовке и проведении пуска, который стал седьмым в истории проекта и вторым после модернизации ракеты-носителя.

Главным разработчиком ракеты-носителя является американская компания Orbital АТК, а основную конструкцию первой ступени создают отечественные предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова (оба Днепр) в кооперации с предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ЧЕЗАРА, РАПИД (Чернигов) и др.