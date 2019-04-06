В США заявили о прогрессе на переговорах с Китаем
Источник: Корреспондент.net
На прошедшем 3-5 апреля в Вашингтоне очередном этапе американо-китайских торговых переговоров достигнут прогресс, постоянные контакты будут продолжены.
"США и Китай провели продуктивные встречи и добились прогресса по ряду ключевых проблем. Значительную часть работы еще предстоит проделать. Руководители, заместители министров и члены делегаций будут поддерживать постоянные контакты для решения остающихся вопросов", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что "темами переговоров были вопросы интеллектуальной собственности, передачи технологий под давлением, нетарифные барьеры, сельское хозяйство, услуги, закупки и правовая сфера".
Накануне президент США Дональд Трамп также заявил, что на переговорах удалось добиться прогресса.
"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе", – сказал американский президент.
Трамп добавил, что "в течение следующих четырех недель, возможно, раньше или позже, чего бы это ни стоило, может быть объявлено о чем-то монументальном".
Председатель КНР Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США, которое обсуждается на двухсторонних переговорах.
"Председатель КНР Си Цзиньпин в послании своему американскому коллеге Дональду Трампу заявил, что по тексту китайско-американского торгово-экономического соглашения был достигнут существенный прогресс", – сообщило агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин выразил надежу на заключение соглашения на взаимовыгодной и справедливой основе в ближайшее время.
Устное послание китайского руководителя на встрече с Трампом передал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах. Он также отметил достигнутый прогресс.