В Стамбуле из-за оползня рухнул четырехэтажный дом

Источник: Корреспондент.net

Четырехэтажный жилой дом рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник, 22 апреля.

"Сегодня в результате обвала поддерживающей стены обрушился 4-этажный дом в районе Кягытхане. Утром жильцы дома были эвакуированы, также были приняты меры безопасности в районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, размещенном на сайте властей.

Отмечается, что жильцы еще десяти домов в непосредственной близости от рухнувшего здания эвакуированы. Этим зданиям также угрожает обрушение.

Телеканал NTV показал видео, снятое в момент обрушения здания. Здание, стоящее на краю обрыва, возникшего из-за оползня, рухнуло с высоты нескольких десятков метров и полностью разрушилось. По всей видимости, эвакуация жильцов была проведена экстренно, так как на кадрах видно развешанное для сушки белье на балконах.