В Стамбуле завершился саммит по Сирии

Источник: Корреспондент.net

В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры Германии, Турции, Франции и России. Об этом в субботу, 27 октября.

Отмечается, что встреча продолжалась более двух часов в главном зале дворца Вахдеттин.